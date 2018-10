Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Soleil et Lune Le soleil a rendez-vous avec la lune mais la lune ne le sait pas et le soleil attend, dit la chanson... Nous serons liés à ces deux astres le temps d’une émission thématique définitivement céleste ! Avec le Warsaw Village Band ou La Luna Sefardita d’Anna Alcaide, par exemple

Émission Le Monde est un Village