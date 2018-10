Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Les Feux de l’Amour Thème éternel et universel, l’amour se chantera, se jouera et se déclinera de la Scandinavie à la Russie, d’Australie au Portugal, du Mali au Cap-Vert… Avec Amadou & Mariam, Xavier Rudd, Mariza… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village