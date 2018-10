Le Monde est un Village - 20 bougies avec Luc Pilartz - 24/10/2018

Luc Pilartz est originaire de Verviers et est devenu un incontournable de la musique trad en Belgique. D'abord happé par le violon, il a ensuite découvert la cornemuse. Les mélodies de la Grande Europe musicale l'interpellent et il les décline avec différents projets comme Verviers Central, Panta Rhei, Musique à 9 ou encore Trio Trad... Ce mercredi, Luc s'installe dans le studio du Monde est un Village pour nous faire goûter ses choix musicaux... Bonnes découvertes ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-

Émission Le Monde est un Village