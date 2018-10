Le Monde est un Village - Mondorama : Cuba et Kazakhstan ; Nouveauté : ‘Mystic Dance’ de Amira...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Mondorama : Cuba et Kazakhstan Point Culture continue à alimenter régulièrement son portail de découverte de territoires musicaux. Le site internet de l’ancienne Médiathèque, l’actuel Point Culture est un nid sémantique et musical. Avec Anne Sophie de Sutter, conseillère spécialisée, nous attirons votre attention sur deux nouvelles destinations illustrées en audio et en vidéo: Cuba et le Kazakhstan Nouveauté : ‘Mystic Dance’ de Amira Kheir Le plus récent disque de la musicienne vient d’entrer dans la discothèque du Monde est un Village et nous vous partagerons de nouveaux titres. Née à Turin en Italie, Amira est d’origine soudanaise. Installée à Londres depuis 15 ans, elle laisse éclater son approche des traditions vocales est-africaines et son blues électrifié. Sa voix est attachante et particulière à souhait Présentation : Didier Mélon

