Le Monde est un Village - Nouveautés : ‘I Met Her By The River’ de Dawda Jobarteh et 'Inês'...

Ce n’est pas la première fois que nous écoutons les propositions musicales de ce musicien gambien connecté au Danemark. Il nous offre ici de nouvelles compositions qui sont de nouveaux ponts culturels et musicaux entre ces deux pays, entre la tradition et une certaine fusion, entre l’esprit mandingue et une approche acoustique européenne. Sa kora délivre de belles et subtiles mélodies. Deux extraits de ce disque ce soir dans Le Monde est un Village

Émission Le Monde est un Village