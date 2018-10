Le Monde est un Village - Concert Ana Moura - 18/10/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Concert Ana Moura La fadiste incarne LA musique portugaise par excellence mais sa personnalité vocale est aussi bien affirmée. Nous retrouvons Ana Moura enregistrée ce dernier été au Paléo Festival de Nyon en Suisse. Fermez les yeux et vous voilà transportés dans les quartiers les plus typiques de Lisbonne. Elégance, décontraction, efficacité, plaisir… Présentation : Didier Mélon

