Le Monde est un Village - Nouveautés : ‘Kalo Kalo’ de So Long Seven ; ‘Dalinda’ -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés ‘Kalo Kalo’ de So Long Seven - Parmi les nouveautés, nous ferons un premier arrêt au Canada avec une formation de quatre musiciens de Toronto qui n’ont pas peur des croiser des influences et des sonorités de banjo, tablas, udu, guitares et d’associer à leur délire un oud, une flûte ou une kora ‘Dalinda’ - Dalinda est un trio féminin originaire de Hongrie. Johanna, Julianna et Sara s’expriment a cappella, délicatement, intensément. Pour réaliser ce disque publié par le label Fono, elles sont notamment allées puiser dans la très riche tradition de leur pays. Une proposition créative et populaire Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village