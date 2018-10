Le Monde est un Village - Festival des Libertés - 15/10/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Festival des Libertés Dans quelques heures, un festival qui fait penser et bouger fera résonner sa thématique 2018 à Bruxelles. Nous en parlons avec Mario Friso, un membre de l’organisation des Festival des Libertés, et avec Arthur Ancion, musicien d’ Azmari, l’un des groupes programmés Nouveauté : ‘Radio Criola’ de Catarina Dos Santos Née au Portugal, Catarina Dos Santos partage avec nous ses réflexions musicales concernant son identité portugaise mais aussi africaine et brésilienne. Sans oublier de nous livrer des effluves angolaises et capverdiennes. Un voyage fusionnel réalisé notamment avec la musicienne Dom La Nena

