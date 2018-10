Le Monde est un Village - Brésil : Elsa Soarez ; Ils/Elles seront là… - 12/10/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Brésil : Elsa Soarez Elsa Soarez est une grande et noble dame de la musique brésilienne. A 81 ans, elle manifeste toujours une envie et une gourmandise à enregistrer de nouveaux répertoires. Son dernier disque Deus E Mulher (Dieu est une femme) est une collaboration avec nombreux intervenants en provenance de Sao Paulo, des voix de femmes -dont Tulipa Ruiz- et des sonorités électroniques. Un disque jeune en somme Ils/Elles seront là… Nous écouterons aussi quelques artistes qui seront sur les planches du 140 le samedi 20 octobre pour la soirée anniversaire du Monde est un Village. 40 musiciennes et musiciens proposeront ce soir-là des inédits et des créations... Un moment rare et précieux ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village