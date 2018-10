Le Monde est un Village - Invité : Didier Sustrac ; Nouveauté : ‘Shorelines’ d’Emilyn Stam...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité : Didier Sustrac Le chanteur français n’est pas uniquement l’homme de quelques titres de référence comme Tout seul par exemple. Didier Sustrac est aussi un passionné de samba et de bossa brésilienne. Il le manifestera lors de cette rencontre avec Didier Mélon et lors d’un concert à Bruxelles le 19 octobre Nouveauté : ‘Shorelines’ d’Emilyn Stam et Filippo Gambetta Filippo Gambetta est un accordéoniste italien cultivant une bonne et saine curiosité. Ce soir, nous écouterons quelques titres liés à une nouvelle association avec la musicienne canadienne Emilyn Stam Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village