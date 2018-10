Le Monde est un Village - Nouveautés ‘Displays’ de Desert Session ; ‘The Darkness Between...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés ‘Displays’ de Desert Session Imaginez le Sahara Occidental, imaginez l’Italie, imaginez un pont entre ces deux mondes… c’est le propos et l’essence de ce disque enregistré dans un camp de réfugiés sahraoui et dans la botte… ‘The Darkness Between The Leaves’ de Alba Griot Ensemble Ici, il y a une part d’Ecosse et une autre part d’Afrique de l’Ouest… Il y a des contributions de Tony Allen, de Sidiki et de Toumani Diabate. Un résultat fraternel et sympathique Présentation : Didier Mélon

