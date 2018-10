Le Monde est un Village - Invitée : Vanessa Gerkens - Brussels Harp Festival ; Nouveauté :...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invitée : Vanessa Gerkens - Brussels Harp Festival Le Brussels Harp Festival aura lieu les 12, 13 et 14 octobre prochains à la Bibliothèque Solvay à Bruxelles. La harpiste et organisatrice Vanessa Gerkens nous détaille le programme, ou figurent notamment Arianna Savall et Petter Johansen, Ailie Robertson, Marianne Gubri et Paolo Borghi… et elle-même car Vanessa est aussi harpiste. Son dernier disque s’intitule Ragamaziel Nouveauté : ‘Quest’ de Out Of Nations Les six musiciens de la formation ont des passeports différents mais une seule vision musicale voyageant entre les cultures. Toutes leurs expériences individuelles sont réunies au service d’un témoignage expérimental, global, inspirant et moderne Présentation : Didier Mélon

