Le Monde est un Village - Compilation City Beats ; Just Nu de Perry Stenbäck et Dekadansorkestern...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Compilation City Beats Nos collègues de RFI Musique nous invitent à découvrir ou à retrouver de jeunes artistes représentant la vitalité de certaines villes et capitales de Tunisie, Jordanie, Syrie, Soudan, Espagne ou Bahrein. Poésie, sonorités traditionnelles ou musiques électroniques répondent : présent ! Just Nu de Perry Stenbäck et Dekadansorkestern Percussions, contrebasse et guitares se mettent au service de Perry Stenbäck. Pendant de longues et belles années, ce musicien danois a interprété les chansons des autres. Il a enfin pris le temps de réaliser ‘son disque personnel’ avec ses envies et compositions. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village