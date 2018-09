Aurélie Dorzée est violoniste, altiste, compositrice et chanteuse. Son parcours s’étale entre Panta Rhei, Trio Trad, Aurélia et d’autres collaborations encore. Elle affiche avec volonté et détermination l’envie de créer, de prendre des risques. Ce mercredi, elle nous propose ses goûts musicaux à l’occasion des Cartes Blanches du Monde est un Village. Croyez-vous connaitre Aurélie ? Rien n’est moins sûr…

Émission Le Monde est un Village