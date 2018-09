Le Monde est un Village - Festival Sonamos Latinoamerica / Africanight - 25/09/2018

Festival Sonamos Latinoamerica - Le musicien Osvaldo Hernandez Napoles est l'une des chevilles ouvrières de l'édition belge de Sonamos Latinoamerica qui aura lieu à Bruxelles jusqu'au 29/9. Il est notre invité pour évoquer ce festival et sa programmation révélatrice des richesses musicales de ce continent bouillonnant Africanight - Marc François est l'heureux programmateur de l'Africanight qui battra son plein à Eupen les 5 et 6 octobre. Passionnés ou simples curieux de l'Afrique s'y donneront rendez-vous pour un weekend aux couleurs de la Côte d'Ivoire, avec Aly Keita ou Thomas Guei ou encore du Sénégal, notamment... Nouveauté : Pendulum de Chung Yufeng - Ce premier disque de la joueuse de pipa (luth chinois) Chung Yufeng contient des proximités avec la musique traditionnelle mais aussi des collaborations avec des musiciens européens et asiatiques. Il a eté enregistré dans différents pays durant plusieurs années

Émission Le Monde est un Village