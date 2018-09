Le Monde est un Village - Invité : Piet Maris - Jaune Toujours / Nouveauté : An Island Story :...

Invité : Piet Maris - Jaune Toujours Bonne nouvelle, le collectif bruxellois Jaune Toujours est de retour avec un nouvel opus intitulé Europeana : un disque et un livre de photos honorant Bruxelles et ses richesses. L’accordéoniste et chanteur Piet Maris sera au micro de Didier Mélon pour nous le faire découvrir. Nouveauté : An Island Story : Biguine, Afro Latin et Musique Antillaise 1960-1972 Cette compilation nous ouvre douze années de création et de partage de musiques antillaises. La France n’est pas loin, le créole est tout proche. Ces musiciens ont été enregistrés par le label Debs de Guadeloupe. Le voyage est gratuit, le dépaysement garanti.

Émission Le Monde est un Village