Le Monde est un Village - Nouveautés - 21/09/2018

'Mambas' de Jean-Baptiste Ferré - Pianiste et compositeur à l'allure de gentleman, Jean-Baptiste Ferré propose sur son 1er disque Mambas un réflexion intéressante autour du piano, ainsi que d'autres influences avec des sonorités d'oud, de qanûn ou de scat. Il a aussi convié une belle dose de poésie, de mouvement, de polyrythmies Volume 1 et Volume 2 de Dur Dur Band of Somalia - Nous replongeons dans les années 80 avec Dur Dur, un groupe somalien de référence qui a connu intérêt et succès grâce à la fusion de musique traditionnelle locale avec des rythmes Funk, Reggae, Soul , Disco et des éléments spirituels. Le groupe de Mogadishio a les honneurs du label Analog Africa avec cette réédition en CD et vinyle.

Émission Le Monde est un Village