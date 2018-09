Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon Karim Baggili joue de la guitare et de l’oud, compose et chante. La musique a véritablement pris possession de son corps à l’adolescence et ne l’a plus quitté. A l’occasion de la vingtième saison du Monde est un Village, Didier Mélon lui a proposé une Carte Blanche qu’il remplira à sa guise...

