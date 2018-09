Le Monde est un Village - Invité : Jean-Philippe Collard-Neven - 18/09/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon Le pianiste Jean-Philippe Collard-Neven propose un nouveau disque publié sur le label Igloo et réalisé avec le musicien tunisien Nasser Houari. Yalla est un duo entre piano et oud, entre composition de l'un et l'autre, avec un clin d'œil à l'univers du compositeur. Ce duo sera en concert le jeudi 20 au Théâtre des Martyrs de Bruxelles Nouveauté : Magicada Tymbals de Alan Kushan et Roland Schiltknecht - Sonorités de santur, de cymbalum au service d'un projet d'une harmonieuse musicalité venant de Suisse. Ajoutez-y du chant diphonique, un cornet, des percussions, un violoncelle, vous aurez un joli voyage en perspective

Émission Le Monde est un Village