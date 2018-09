Le Monde est un Village - Nouveautés A Toda Cuba le Gusta de Afro Cuban All Stars Joys Abound de...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés A Toda Cuba le Gusta de Afro Cuban All Stars – Voici une nouvelle livraison d’un album cubain de l’écurie de Buena Vista Social Club enregistré au Studio Egrem de La Havane. D’abord publié en 1997, le disque connaît une nouvelle et pétillante jeunesse avec une réédition en vinyle Joys Abound de Anandi Bhattacharya – La jeune Anandi est la fille du célèbre slide guitariste indien Debashish Bhattacharya, une incroyable famille musicale et vocale. Depuis sa naissance, elle a eu l’occasion de rencontrer des musiciens célèbres comme Ravi Shankar. Aujourd’hui, à l’âge de 22 ans elle se sent prête à nous livrer ses univers et possibilités Présentation : Didier Mélon

