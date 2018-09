Le Monde est un Village - Nouveautés Seven sisters de Don Kipper ; Afro-Latin Soul de Ethiopian...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Seven sisters de Don Kipper – Don Kipper est le nom d’un groupe britannique qui ventile la musique traditionnelle du Nord Est de Londres... Un septet ambitieux qui communique une énergie multiculturelle avec ses rapprochements klezmer, samba, sénégalais ou méditerranéen Afro-Latin Soul de Ethiopian Quintet – Le parrain de l’éthio-jazz, Mulatu Astatke, est à l’honneur avec cette réédition de musiques liées aux albums Afro-Latin Soul enregistrés en 1966, disques aux sonorités expérimentales ou fusion inspirés par des voyages à Cuba et différents rythmes africains Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village