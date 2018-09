Le Monde est un Village - Vinicio Capossela au Paleo Festival de Nyon (Suisse) - 13/09/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon Le musicien italien, chanteur et multi-instrumentiste, est aussi poète, écrivain… et showman. Pour son dernier album en date ‘Canzoni della cupa’, Vinicio Capossela réunit le Sud profond italien de ses origines et le Grand Ouest américain. C’est ce répertoire que nous écouterons, en version concert, dans un enregistrement réalisé cet été en Suisse, au Paleo Festival de Nyon

Émission Le Monde est un Village