Le Monde est un Village - Osvaldo Hernandez Napoles - 11/09/2018

Le percussionniste mexicain Osvaldo Hernandez Napoles devenu belgicain rejoint le studio du Monde est un Village avec un tout récent CD de la formation Triorganico qui montera sur les planches de la belle et envoûtante Chapelle de Profondsart (Limal) ces 14 et 15 septembre, avec le groupe Elles s'y promènent... Nouveauté : Voice of Resistance de Rim Banna - Disque posthume pour cette artiste décédée en mars 2018. Impliquée, Rim Banna a toujours été très active dans la recherche et l'exposition de poèmes, de chansons et de musiques traditionnelles palestiniennes qu'elle a souhaité ardemment préserver ou sauver de la disparition. Avec les musiciens-mixeurs de Checkpoint 303 et le pianiste Bugge Wesseltoft, elle nous livre ici un album troublant, mature, vital... Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village