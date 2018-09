Le Monde est un Village - Laurent Blondiau : Mâäk - 10/09/2018

Invité : Laurent Blondiau – Mâäk Le trompettiste Laurent Blondiau est notre invité pour aborder avec un plaisir certain un nouveau projet béninois Vaudou Kojo, avec l’emblématique Mâäk version Big Band qui le conduira sur différentes scènes, comme Le Senghor à Bruxelles et Le Tempo Color à Liège Nouveauté : Ahlam de Nes – Un trio est à la base de cette nouvelle production avec Nesrine Belmokh au chant, Matthieu Saglio au violoncelle et David Gadea aux percussions. Ils se partagent trois langues, trois instruments et de multiples possibilités aux couleurs des musiques traditionnelle arabe, jazz et world Music. Ahlam signifie Rêve. Tout un programme… Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village