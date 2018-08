Le Monde est un Village - Nouveautés - 27/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon. 'Dos gigantes de la musica cubana' de Eliades Ochoa et Aljandro Almenares Si l'un arbore un chapeau noir et l'autre une casquette blanche, les deux hommes sont guitaristes et incarnent la rumba cubana avec style et élégance. Ces artistes ont participé à l'âge d'or de la musique cubaine sous des aspects très internationaux ( Buena Vista Social Club pour Eliades Ochoa) et plus local ( le côté troubadour de La Triova pour Alejandro Almenares) 'Sound the people' de Red Baraat Cet album marque le retour aux affaires des musiciens américains de Brooklyn qui continuent à nous livrer avec force et constance leur musique notamment matinée d'influences asiatiques

Émission Le Monde est un Village