Le Monde est un Village - Spéciale Huy : Tamala + Trio Lopez/Petrakis/Chemirani - 22/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Pour ce dernier jour du Festival d’Art de Huy, nous avons rendez-vous avec Tamala et son univers invitant au voyage : les 3 musiciens, Bao Sissoko, Wouter Vandenabeele et Molla Sylla, nous rejoignent avant leur concert. Nous converserons également avec un autre trio composé de Stelios Petrakis, Bijan Chemirani et Efrén Lopez qui joueront ce mercredi sur la scène de l’espace Saint-Mengold. Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village