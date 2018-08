Le Monde est un Village - Baul Meets Saz - Anne Niepold et Quatuor Alfama à Huy 2018 - 20/08/2018

Sur la scène du Festival d'Art de Huy, le joueur de saz Emre Gültekin et le duo indien Brahmakhyapa présentent ce lundi leur projet Baul Meets Saz. Leur concert sera suivi par celui de l'accordéoniste diatonique Anne Niepold et du quatuor à cordes Alfama. Tout ce beau monde passera bien sûr d'abord devant les micros du Monde est un Village... Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde.

Émission Le Monde est un Village