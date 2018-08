Le Monde est un Village - Spéciale en direct du Festival d’Art de Huy - 17/08/2018

L'équipe du Monde est un Village a rejoint le site du Festival d'Art de Huy et son studio mobile sur la Grand Place. Au micro de Didier Mélon, la directrice du festival Emmanuelle Greindl et plusieurs musiciens de la cuvée 2018, dont Christophe Delporte (Izvora), Emanuela Lodato et Vincent Noiret (City Blues et Nisia), Peter Van Rompaey (Muziekpublique) et Tammam (Nebras) Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village