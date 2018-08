Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Morgane Mathieu – Festival Hide and Seek Des artistes jouant dans des lieux inhabituels de Bruxelles, c’est le principe de ce festival se déroulant entre le 20 et le 26 août. Morgane Mathieu accompagne cet évènement et nous en livre quelques chapitres. Présentation : Didier Mélon

