Le Monde est un Village - Reggae - 10/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Spéciale Festival d'Art de Huy : Lula Pena et Kalàscima En bord de Meuse, l'été se prolonge en musiques, et nous vous faisons partager l'ambiance et les concerts du Festival d'Art de Huy ! Au micro de Didier Mélon, la chanteuse portugaise Lula Pena et les musiciens italiens de Kalàscima se poseront quelques instant, avant leur prestation sur la scène de l'Espace Saint-Mengold

Émission Le Monde est un Village