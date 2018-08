Le Monde est un Village - The Folk Messengers au Festival d’Art de Huy - 09/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. The Folk Messengers au Festival d’Art de Huy Enregistrés au dernier Festival d’Art de Huy, les trois musiciens de The Folk Messengers ont proposé un répertoire original d'airs traditionnels et de compositions, arrangés avec élégance, et avec une touche toute personnelle. La virtuosité de la guitare d'Anthony Jambon, la finesse de la trompette de Camille Passeri et l’énergie de l’accordéon de Simone Bottasso font de la formation franco-italienne une intéressante facette de la scène folk contemporaine

