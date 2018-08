Le Monde est un Village - Festival d'Art de Huy 2018 - 08/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon - Festival d'Art de Huy 2018 Le Festival d'Art de Huy 2018 se tiendra du 17 au 22 août avec des concerts sur terre (St Mangold) et même sur fleuve (croisière sur la Meuse). Emmanuelle Greindl, programmatrice de l'évènement hutois était au micro de Didier Mélon. Une émission à écouter intensément car, outre les informations pratiques et artistiques, il y aura aussi ce soir une généreuse distribution de tickets...

Émission Le Monde est un Village