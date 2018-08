Le Monde est un Village - LIVE Amparanoïa au VK, Bruxelles - 07/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon - LIVE Amparanoïa au VK, Bruxelles Amparanoia fête ses 20 ans cette année et célèbre cet anniversaire en concerts. Le groupe d'Amparo Sánchez est passé par le VK de Molenbeek et a choisi Le Monde est un Village pour l'accompagner pour cette date bruxelloise. Avec sa gentillesse légendaire et son talent permanent, la chanteuse espagnole a proposé un LIVE inédit... dans une ambiance enflammée !

Émission Le Monde est un Village