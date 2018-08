Le Monde est un Village - LIVE Karim Baggili au Festival d'Art de Huy - 02/08/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon - LIVE Karim Baggili au Festival d'Art de Huy Karim Baggili était à l'affiche d'Esperanzah le dimanche 5 août. L'occasion de replonger dans un précédent concert du guitariste, oudiste et chanteur, enregistré l'été dernier au Festival d'Art de Huy. Avec ses complices Karoline de la Serna, Youri Nanaï, Vivian Ladrière, Mohammed Al Mokhlis et Silvano Macaluso, Karim y avait proposé le répertoire de son dernier projet Apollo You Sixteen

Émission Le Monde est un Village