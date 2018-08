Le Monde est un Village - LIVE Ekko / Hamilton de Holanda à Mazy - 31/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon - LIVE Ekko / Hamilton de Holanda à Mazy Les trois musiciens de EKKO se produiront au prochain festival d'Art de Huy le mardi 21 août. Lorcan Fahy (mandoline), Pablo Golder (accordéon diatonique) et Antoine Dawans (trompette) étaient à l'affiche d'un LIVE enregistré il y a quelques mois à Mazy. Un concert à réécouter ce mardi ! Le grand musicien brésilien Hamilton de Holanda et sa mandoline à 10 cordes était lui aussi sur scène pour une prestation impressionnante de virtuosité...

Émission Le Monde est un Village