Le Monde est un Village - Florilège Sfinks Mixed - 30/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Florilège Sfinks Mixed De retour du festival anversois Sfinks Mixed, l’équipe du Monde est un Village vous ramène une sélection des moments forts de cette édition 2018. Des extraits de concerts tout fraîchement captés, à savourer en exclusivité ce lundi ! Avec Lucibella, Zee Avi, New York Salsa All Stars, Sayon Bamba, The Grey Stars, Julian Marley, Lorena Nunes, … Présentation : Didier Mélon

