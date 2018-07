Le Monde est un Village - Monde McDonnell Trio au Festival d’Art de Huy - 26/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde McDonnell Trio au Festival d’Art de Huy Avant l’édition 2018 du Festival d’Art de Huy, retour sur le concert du trio irlandais McDonnell enregistré l’été dernier. Michael McDonnell et ses deux fils, Simon et Kevin, ont proposé à Huy une prestation pleine d'humour, de complicité et de talent. Trois voix qui s’entendent à merveille, accompagnées de guitare, mandoline, banjo, accordéon et bodhran: un régal aux effluves irlandaises Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village