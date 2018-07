Le Monde est un Village vous embarque dans une thématique faune et flore ce soir. A nous les animaux, les végétaux réunis dans un jardin extraordinaire singulier et original à découvrir et à apprécier sans modération. Respirez, regardez, écoutez… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

