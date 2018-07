Des villes et des cités seront mises en lumière et en perspective par des artistes ambassadeurs de ces lieux… Nous irons par exemple à Dakar, Istamboul, Lisbonne, Jaipur, Kinshasa, Cork ou encore Barcelone. De jolis moments musicaux à l’irrésistible goût de voyage Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village