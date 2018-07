Le Monde est un Village - Artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles - 20/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles Elles et ils s’appellent Jacques Stotzem, Sophie Cavez, Anavantou, Afrikän Protoköl, Olivier Collette, Raphaëlle Brochet, Uman ou Badi… Nous vous invitons à découvrir ou accompagner ces artistes en lien avec notre territoire et notre culture, avec aussi l’envie de déborder du cadre local car… le Monde est un Village !

