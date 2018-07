Le Monde est un Village - Trio McDonnell au Festival d'Art de Huy - 26/07/2018

Le Trio McDonnell se compose d’un père, Michael, et ses deux fils, Simon et Kevin. D’origine irlandaise, ils vivent en France. Ils ont proposé à Huy une prestation pleine d'humour, de complicité et de talent. Trois voix qui s’entendent à merveille, accompagnées de guitare, mandoline, banjo, accordéon et bodhran: un régal aux effluves irlandaises, à ne pas manquer ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village