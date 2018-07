Cela va souffler dans les chaumières grâce à des musiciens pratiquant la clarinette, le saxophone, la cornemuse, la trompette ou encore le ney… Des souffleuses et souffleurs aux idées larges et originales, comme Aurélie Charneux, Philippe Laloy, Burak Malçok,… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

