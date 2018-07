Le Monde est un Village - Trios - 16/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Trios Ils pratiquent la musique à trois et envisagent leur activité en comité restreint, de façon permanente ou occasionnelle. Et à trois, c'est fou ce que l'on peut faire ! Le Monde est un Village vous invite par exemple dans les univers du Trio Dhoore, de Trio Trad (Belgique), du Trio Mara (Turquie-Arménie) ou du projet Mitra de Michael Messer (Royaume-Uni)

Émission Le Monde est un Village