Deux groupes aux univers aussi riches que différents se sont succédés sur la scène du théâtre Marni à Ixelles ! Nous retrouvons le duo Szabadság et sa délicate alchimie entre univers klezmer et musiques d'Amérique du Nord et la formation WÖR qui revisite la musique traditionnelle avec une énergie très rock'n'roll ! Un double LIVE enregistré en public en mars dernier. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village