Le Monde est un Village - Entre accordéon et piano - 09/07/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Entre accordéon et piano Les touches de l'accordéon alternent avec celles du piano... et parfois se mélangent ! Notre voyage musical s'annonce riche et varié et nous savourons le travail de personnalités touchantes et passionnantes comme Chango Spasiuk, Ludovico Einaudi, Motion Trio, Jean-Christophe Renault, Didier Laloy, ... Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village