Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Quartets Quatre musiciens, quatre musiciennes… Ni plus ni moins. Des quartets dans le Monde est un Village, et le plaisir d’une formule qui permet d’installer une rythmique appuyée et des solistes patentés. Quelques exemples avec Naragonia, Renato Borghetti, Songhoy Blues, Elina Duni, … Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village