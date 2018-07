Le Monde est un Village - Florilège Couleur Café 2018 - 02/07/2018

Après 3 jours à Couleur Café, l’équipe du Monde est un Village revient en studio pour vous livrer sa moisson de concerts ! De nombreux artistes de cette édition 2018 à écouter, dont Amadou et Mariam, Chicos y Mendez, Gregory Porter, Calypso Rose, Fatoumata Diawara, Togo All Stars, De Palenque à Matongé, Alborosie, Dubioza Kolektiv...



Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde

Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village