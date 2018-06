Le Monde est un Village - Invité Jean-Yves Laffineur / Esperanzah 2018 ; Invité Patrick De Groote...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité Jean-Yves Laffineur / Esperanzah 2018 Chaque édition du festival est différente par son affiche artistique et par quelques touches organisationnelles. Nous faisons le tour de l’affiche et des nouveautés d’Esperanzah 2018 en compagnie de Jean-Yves Laffineur, avant de vous donner rendez-vous sur place à Floreffe du 3 au 5 août ! Invité Patrick De Groote / Sfinks Mixed Festival 2018 Patrick De Groote nous rejoint aussi ce mardi pour nous définir et nous détailler la programmation et les enjeux de l’édition 2018 du Sfinks Mixed Festival, à venir fin juillet à Boechout près d’Anvers… Présentation : Didier Mélon

