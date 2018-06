Le Monde est un Village - Focus Al Akhareen de Osloob et Naissam Jalal ; Focus Beiralua de SonDeSeu...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus Al Akhareen de Osloob et Naissam Jalal – Un album réalisé par Osloob, homme de paroles, rappeur et beatboxeur palestinien, et Naissam Jalal, flutiste aux origines syriennes. Une voix poétique et un groove au service d’une narration originale et authentique. Focus Beiralua de SonDeSeu – La vitalité et la créativité d’un orchestre folk qui a délicatement travaillé sur la musique traditionnelle galicienne. Classique et créations composent cet album patrimonial. Présentation : Didier Mélon

