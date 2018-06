Le Monde est un Village - Invitée Laure Stehlin - 19/06/2018

Laure Stehlin est flûtiste et envisage la musique de façon holistique et thérapeutique. Elle signe `Elements' un album impressionnant de proximité des sons. Elle nous parle de son parcours et de sa part artistique Focus Bamako Sessions de Invisible System - Derrière Invisible System se trouve le musicien Dan Harper qui affiche depuis de belles années un intérêt pour l'Afrique et le Mali en particulier. Avec ses neuf musiciens, il revisite des traditionnels enregistrés à Bamako. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village